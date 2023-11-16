Глава Ленинского городского округа встретился с жителями ЖК Зеленые аллеи»

В Ленинском городском округе провели очередной прием в формате «Выездной администрации», глава муниципалитета Алексей Спасский пообщался с жильцами комплекса «Зеленые аллеи». Встреча прошла в Видновской школе № 2.

Организовать прием просили сами жители. И, благодаря «Выездной администрации», у каждого была возможность задать все интересующие вопросы главе Ленинского городского округа и его заместителям. Участники мероприятия говорили о состоянии многоквартирных домов, благоустройстве, работе транспорта, освещенности новой дороги и так далее. Некоторые обращения были связаны с другими территориями городского округа – деревнями Тарычево и Апаринки, поселком Ленинский, старой частью города Видное.

На каждый вопрос сотрудники администрации подробно ответили, все проблемы взяли под контроль.

Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский подчеркнул, что такие встречи помогают детально погрузиться в жизнь конкретной территории, поэтому будут регулярными.