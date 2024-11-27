Глава Ленинского округа и председатель Мособлдумы посетили баскетбольный клуб «Спарта энд К»

Один из самых титулованных в РФ и Европе баскетбольный клуб из Видного имеет богатую историю достижений и постоянно развивается, помогая тем самым популяризировать спорт на муниципальном и региональном уровнях.

Недавно организацию посетили глава Ленинского округа Станислав Каторов и председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, которые смогли оценить захватывающую игру спортсменок и обсудить перспективы развития баскетбола.

Глава Ленинского округа отметил, что клуб ставит перед собой множество целей, и не только тренировки являются одним из секретов успеха. «Спарта энд К» нацелена также на воспитание молодежи, которой так важно прививать здоровые привычки. Сейчас под опытным наставничеством в клубе занимаются 250 девушек в возрасте от семи до 23 лет. Это 12 команд, которые успешно выдвигаются на разнообразные соревнования. Некоторые из воспитанников добились немалых успехов и даже остались в родных стенах клуба, но уже в качестве тренеров.

«Уверен, что наша команда из Видного продолжит быть лидером и маяком в женском баскетболе, оказывая влияние как на российской, так и на международной арене», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Гостей также сопровождала гендиректор «Спарта энд К» Анна Архипова-фон Калманович. В беседе с Игорем Брынцаловым и Станиславом Каторовым она отметила, что клуб из Ленинского проводит тренерские семинары «Школа баскетбола» и выездные мероприятия, а также открывает летние тренировочные лагеря в Видном для детей со всей России. Все это способствует развитию спорта в округе и ряде регионов, в том числе и Подмосковье.

Отметим, что «Спарта энд К» сейчас остается единственным отечественным клубом, который завоевал Евролигу ФИБА четыре раза подряд. Именно тренера из Видного взращивали Чемпионок России, звезд Еврокубка ФИБА и Суперкубка Европы. Восемь игровых сезонов клуб представляли игроки из РФ, США, а также стран Европы. Клуб приобрел множество фанатов, причем и за пределами России.