Глава Ленинского округа наградил активных молодогвардейцев в круглую дату

В Ленинском городском округе прошло знаковое мероприятие, посвященное 20-летию «Молодой гвардии Единой России», где подвели итоги их работы за 2025 год, а глава муниципалитета Станислав Каторов и председатель Совета депутатов Станислав Радченко лично поздравили активистов.

Как подчеркнул глава округа, активные молодогвардейцы становятся вдохновляющим примером для подражания, заражая других своим энтузиазмом и бескорыстностью.

«Спасибо вам за это. Желаю вам новых свершений, интересных проектов и, конечно же, веры в свои силы. С юбилеем, «Молодая гвардия Единой России», — поздравил Станислав Каторов.

Цифры говорят сами за себя: за минувший год молодогвардейцы оказали поддержку более 20 семьям, организовали 4 масштабные отправки гуманитарной помощи в зону СВО, переправив туда свыше 5 тонн необходимых вещей и 30 специально изготовленных маскировочных сетей для военнослужащих.

Однако статистика — лишь часть картины. Руководитель местного отделения Данила Сорокопудов представил яркие примеры личного участия активистов: Андрей Забирко две недели посвятил ликвидации последствий ЧС на пляжах Анапы и работал в госпиталях Луганска в составе гуманитарной миссии, а Лев Малюкин инициировал образовательный проект «Живая история Отечества», знакомя школьников с артефактами, найденными во время собственных археологических раскопок.

Юбилей стал не просто торжественной датой, а моментом признания конкретных заслуг молодых людей, которые без громких слов меняют жизнь вокруг себя, в том числе в любимом округе.