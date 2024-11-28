Глава Ленинского округа принял участие в XI Съезде Совета муниципальных образований

В этом году Подмосковная Ассоциация, по словам Станислава Каторова, отмечает 18-летие со дня основания. За это время она стала успешной платформой для межмуниципального сотрудничества, способствующей улучшению жизни жителей и городской среды. На данный момент туда входят 57 городских округов региона, как сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа.

Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная подчеркнула важность обмена опытом и программы наставничества для повышения эффективности муниципальных образований области. Реализуемый под ее руководством проект «Команда Донбасса и Новороссии Муниципальный уровень» также не остался без внимания.

На Съезде удалось подвести итоги трехлетней активной деятельности, определить планы на будущее и обсудить актуальные вопросы, касающиеся местного самоуправления.

Так, за отчетный период было проведено более 300 мероприятий и 4 заведений Президиума. Кроме того, члены действующего Совета приняли участие в 43 заседаниях комитета по местному самоуправлению. Вместе с тем, удалось рассмотреть свыше 1200 обращений.

Совет оказал значительную финансовую поддержку фронту – выделено свыше 1,6 млн руб. на нужды солдат (включая покупку беспилотников). С начала проведения специальной военной операции более 244 муниципальных служащих региона отправились в зону боевых действий.

По инициативе Совета муниципальных образований и при поддержке губернатора Воробьева, возродившего институт сельских старост в 2017 году, создана и активно работает с прошлого года региональная Ассоциация сельских старост, насчитывающая уже более 3 тыс. человек в 11 округах.

Совет муниципальных образований Московской области, сотрудничая с ВАРМСУ, участвовал в организации первой муниципальной премии «Служение», где из почти 20 тыс. заявок победу одержали 4 подмосковных проекта.

Съезд Подмосковного Совета муниципальных образований завершился выступлением начальника Управления Министерства юстиции РФ по Московской области Михаилом Зелепукиным. Он ознакомил глав муниципалитетов с практикой приведения уставов в соответствие с федеральным законодательством.