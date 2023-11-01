Глава Ленинского округа проверил готовность новой школы в ЖК «Бутово Парк-2»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Ленинский]
Глава подмосковного Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил степень готовности новой школы на 1100 мест в ЖК «Бутово Парк — 2».
Строительство учебного учреждения на финальном этапе. Планируется, что в середине ноября застройщик завершит монтаж фасада и благоустройство прилегающей к школе территории. На конец осени намечено получение всех необходимых документов для эксплуатации здания. Как рассказал Алексей Спасский, можно рассчитывать, что новая школа перейдет в муниципальную собственность в начале зимы 2023 года.
В школе будут не только учебные классы, но и лаборатории, мастерские, театральная студия и даже кабинет для звукозаписи. Для комфортного занятия спортом, помимо зала и помещения для гимнастики, в школе построили душевые. Также в здании учреждения есть библиотека, актовый зал и большая столовая на несколько сотен человек.