Глава Ленинского округа проверил ход работ в спортивной школе Алексея Папина

Глава Ленинского округа Станислав Каторов проконтролировал ход работ в будущей спортивной школе «Пересвет», которая откроется в январе 2025 года в подмосковном Видном.

Школа бокса «Пересвет» будет функционировать под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

«Эта школа станет настоящей площадкой для спортивного роста, где с уважением относятся к каждому ученику, будь то начинающий спортсмен или взрослый, стремящийся овладеть боевыми искусствами. Под руководством опытного тренера и чемпиона Алексея Папина, занятия обещают быть не только продуктивными, но и увлекательными», — отметил глава округа Станислав Каторов.

В пресс-службе сообщили, что работы в здании школы находятся на финальной стадии. В частности, специалистам предстоит установить спортивное оборудование в спортивном зале. Душевые уже готовы полностью. В раздевалке осталось разместить вешалки и скамейки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

«В стенах этой школы смогут заниматься боксом свыше 100 человек. Планируется создать три группы: «Общая физическая подготовка с элементами борьбы» для детей в возрасте от 5 до 7 лет, занятия «Бокс и кикбоксинг» для подростков от 7 до 19 лет, а также секция для взрослых «Бокс и кикбоксинг» для желающих от 18 лет», — рассказал чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин.

Набор в школу стартует в декабре нынешнего года в очном формате. Для этого необходимо обратиться к сотруднику школы на ресепшене, где также предоставят дополнительную информацию о спортивных занятиях.