Глава Люберец навестил победителей всероссийского конкурса «Семья года»

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков навестил многодетную семью Негиных, победившую в ежегодном всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Семья Негиных из люберецкого поселка Красково стала лучшей среди трех тысяч семей из разных регионов страны, принявших участие в конкурсе.

Как рассказал глава Люберец, Мария и Святослав знакомы со школьной скамьи, оба окончили Московскую академию физической культуры, в браке живут уже 15 лет. Пара воспитывает пятерых детей. В большой семье все ведут здоровый образ жизни, участвуют в фестивалях и конкурсах, а каждую свободную минуту проводят вместе.

Мария и Святослав обратились к главе с просьбой рассмотреть возможность улучшить их жилищные условия. Владимир Волков уверил, что решить этот вопрос постараются как можно быстрее, и еще раз поздравил семью Негиных с победой в масштабном конкурсе.