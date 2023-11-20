Глава Люберец оценил работу нового оборудования в отделении урологии больницы МОЦОМДа

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил отделение урологии детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), куда поступило новое медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» в больницу был закуплен и введен в эксплуатацию лазерный аппарат для проведения литотрипсии – операций по разрушению и удалению камней в различных отделах мочевыводящих путей», - рассказал Владимир Волков.

Сотрудники медучреждения на данный момент провели уже десять успешных операций по дроблению камней. По словам врачей, они являются менее травматичными для пациентов.

Глава Люберец выразил благодарность Правительству Московской области «за внимание к округу», а также сказал «огромное спасибо» медицинским работникам за их профессионализм.

В администрации уточнили, что отделение урологии детской больницы МОЦОМДа является единственным в Подмосковье, где помощь могут получить дети с момента рождения до 18 лет.