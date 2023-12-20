Глава Люберец оценил результат строительства новой поликлиники

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков посетил новую детскую поликлинику в жилом комплексе «Жулебино парк». Строительство медицинского объекта завершилось недавно, и глава муниципалитета проверил результат работ.

Как рассказал Владимир Волков, за смену посетить это учреждение смогут около сотни юных пациентов. Здесь есть все необходимое для оказания медицинской помощи детям и подросткам. Все помещения оснащены мебелью и оборудованием.

В поликлинике будут принимать специалисты разных профилей, а для пациентов станут доступны процедуры электрокардиографии и ультразвуковых исследований.

Строительство поликлиники очень актуально для жителей жилого комплекса, где много молодых семей с детьми. Первых пациентов поликлиника сможет принять после прохождения процесса лицензирования.