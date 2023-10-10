Глава Люберец ознакомился с работой уникального частного музея психологии

Общество
пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Люберцы]

В Люберцах работает первый частный музей психологии. С работой учреждения ознакомился глава городского округа Владимир Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Экспонаты музея доступно рассказывают об истории психологии, отметил Волков. Здесь также бесплатно оказывают психологическую помощь людям с тяжелыми заболеваниями, с недавних пор – военным и их семьям, добавил он.

Основатель проекта – президент международной ассоциации психологов Ольга Хлебодарова. Оформить экспозицию ей помог известный художник Леонтий Озерников. Данный музей является единственным в стране.

«Искренне благодарен Ольге Борисовне (Хлебодаровой. – прим. ред.) за просветительскую работу, за безвозмездную помощь людям», – сказал глава муниципалитета.

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