Глава Люберец ознакомился с работой уникального частного музея психологии

В Люберцах работает первый частный музей психологии. С работой учреждения ознакомился глава городского округа Владимир Волков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Экспонаты музея доступно рассказывают об истории психологии, отметил Волков. Здесь также бесплатно оказывают психологическую помощь людям с тяжелыми заболеваниями, с недавних пор – военным и их семьям, добавил он.

Основатель проекта – президент международной ассоциации психологов Ольга Хлебодарова. Оформить экспозицию ей помог известный художник Леонтий Озерников. Данный музей является единственным в стране.