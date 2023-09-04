Глава Люберец поблагодарил юного жителя города за спасение утопающей

В августе этого года ученик 4 «Г» класса гимназии №18 поселка Томилино Гордей Рыбаков спас тонущую девочку. На днях награда нашла героя.

Подростка за такой храбрый поступок лично поблагодарил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Гордей бросился на помощь: вытащил девочку из воды, сделал ей искусственное дыхание. Когда пострадавшая пришла в себя, юный герой вызвал «скорую помощь». Благодаря отважным действиям Гордея девочка была спасена», - пояснил Волков.

Руководитель муниципалитета вручил мальчику подарок, а также выразил благодарность родителям, классному руководителю и директору гимназии за то, что воспитали такого героя.

Волков отметил, что теперь Гордей является настоящим примером для своих друзей и одноклассников.

Отметим, что Гордей Рыбаков активно занимается спортом. Он является воспитанником детского футбольного клуба «Торпедо».