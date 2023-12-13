Глава Люберец подписал соглашения о сотрудничестве с вузами

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков подписал договор о сотрудничестве с высшими учебными заведениями о практической подготовке кадров.

В Люберцах на первом региональном карьерном форуме «Твой старт» были подписаны соглашения с Московским городским педагогическим университетом и Московским университетом предпринимательства. Сам форум прошел при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций и министерства социального развития Московской области.

В мероприятии участвовали более тысячи человек. Особенно подробно обсудили судьбу молодых людей, которые скоро начнут свой образовательный и карьерный путь. Так, школьники узнали о возможностях, которые дают высшие и средние учебные заведения Москвы и Подмосковья.

Также глава Люберец рассказал, что на площадке форума прошла ярмарка трудоустройства, на которой выступили около полусотни потенциальных работодателей. Все это поможет молодым люберчанам спланировать свой карьерный путь.