Глава Люберец пригласил местных жителей на ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков пригласил местных жителей на ледовое гала-шоу «Чемпионы», которое пройдет завтра на Центральном катке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В эту субботу, 2 декабря, в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» в Люберцах на Центральном катке (ул. Звуковая, 4) в гала-шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» выступят знаменитые фигуристы Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский», - уточнил Владимир Волков.

По его словам, вход на мероприятие будет свободным, оно начнется в 20:00. Глава округа добавил, что гала-шоу пройдет в Люберцах в третий раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.