Глава Люберец принял участие в гашении почтовой марки в честь 400-летия города

На главной сцене города состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки «400 лет Люберцам Московской области».

В ней приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, заместитель директора УФПС Московской области АО «Почта России» Ольга Плисова и директор фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Церемония памятного гашения — это презентация государственного знака почтовой оплаты с целью привлечения внимания общественности. Для гашения почтовой марки, посвященной 400-летию города Люберцы, был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на нем указано сегодняшнее число - 2 сентября 2023 года», - отметил Владимир Волков.

Известно, что тираж данной марки сто двадцать тысяч экземпляров, номинал двадцать семь рублей. Уже сегодня почтовые марки поступили в обращение.

«Участие в торжественной церемонии гашения марки – прекрасная возможность поздравить жителей и гостей города Люберцы с 400-летним юбилеем. На марке изображен золотой феникс – герб города Люберцы. Это символ возрождения, благородства и справедливости. В гербе он символизирует жителей, благодаря которым городской округ растет и развивается», - пояснила Ольга Плисова.

Ранее стало известно, что космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили жителей городского округа Люберцы с 400-летием города.