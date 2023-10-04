Глава Люберец принял участие в открытии бюста олимпийскому чемпиону по баскетболу

На открытии также присутствовали заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов и исполняющий обязанности ректора МГАФК Николай Чесноков, дочь Сергея Белова – Наталья.

Бюст установили на территории Московской государственной академии физкультуры (МГАФК) в поселке Малаховка. Как отметил глава Люберец, в скульптуре увековечен один из выдающихся спортсменов отечественного баскетбола 20-го века, который внес вклад в победу нашей сборной на Олимпиаде 1972 года.

Место для установки бюста выбрано неслучайно. В конце 70-х годов прошлого столетия выпускником именно МГАФКа стал Сергей Белов. Спортсмена, который также добился высоких результатов и в тренерской работе, не стало в 2013 году.

Глава Люберец Владимир Волков отдельно поблагодарил всех, кто инициировал открытие нового мемориала, в том числе и родных спортсмена.