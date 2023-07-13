Глава Люберец принял участие в уборке территории в поселке Красково

Экологическая акция по очистке территории на участке лесного массива между улицами Островского и Курпской прошла в люберецком поселке Красково. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Владимир Волков.

По словам главы Люберец, провести уборку именно на этой территории попросили экоактивисты поселения, поскольку это одно из любимых мест для проведения досуга. Уборка на выбранной площадке прошла при участии Виноградовского лесничества и более 100 неравнодушных горожан.

Волков рассказал, что с территории убрали разные виды отходов, в том числе и упавшие деревья, которые на месте превратили в щепку. Всего было убрано 8 «кубов» бытовых отходов и 72 «куба» древесины.

На выбранном участке не только провели уборку, но и облагородили территорию. Например, из остатков поваленных деревьев сделали лавочки. А все собранные отходы будут вывезены региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Глава Люберец отдельно поблагодарил всех, кто пришел на уборку.