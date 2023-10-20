Глава Люберец проверил благоустройство рекреационной зоны в д. Марусино

Как рассказал глава городского округа Люберцы, благоустройство парка реализуется в два этапа. Так, на площадке уже обустроена дренажная канава, специалисты вырубили аварийные и сухостойные деревья, выполнили работы по разработке грунта на всей территории парка. Также строители уложили выравнивающие слои песка. По словам Владимира Волкова, первый этап работ планируется завершить до конца 2023 года.

После того как весь объем запланированного благоустройства будет реализован, в деревне Марусино появится парк, в котором каждый сможет найти что-то по душе. Здесь будут детские площадки и территория для занятий спортом, велосипедные дорожки и пешеходные зоны. Также будут обустроены места для отдыха у воды. Парковая зона станет еще одним подарком для люберчан к четырехсотлетнему юбилею города.