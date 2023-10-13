Глава Люберец проверил ход реконструкции стадиона «Торпедо»

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков посмотрел, как идет реконструкция стадиона «Торпедо». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

По словам Владимира Волкова, рабочие огородили строительную площадку забором, завершили работы по устройству временного водопровода и электричества, а также провели другие виды работ, в том числе приступили к заливке фундаментного основания будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. После завершения реконструкции это будет современный спортивный кластер, где смогут тренироваться как профессионалы, так и любители активного отдыха.

Строительные работы на объекте реализуются по государственной программе МО «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Завершить реконструкцию планируется в 2025 году.

Напомним, что стадион «Торпедо» построен в 60-е годы прошлого века, он является важным объектом спортивной инфраструктуры для жителей городского округа Люберцы. За время его существования стадион становился местом проведения различных соревнований.