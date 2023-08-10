Глава Люберец проверил ход строительства детского сада
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Люберцы]
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проконтролировал, как идет строительство детского сада на улице Калараш. Сюда смогут ходить более сотни маленьких жителей муниципалитета.
По словам главы Люберец, поскольку микрорайон густо заселен, горожане давно ждут новый сад для детей. Дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп, 2 из которых — это ясли для самых маленьких. В новом саду предусмотрены спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, столовая, отдельная комната для занятий с педагогом-логопедом и игровые для ребят.
Планируется, что садик построят к середине 2024 года. В данный момент рабочие прокладывают электричество и тепловые сети, налаживают канализацию и водоснабжение здания дошкольного учреждения, проводят монтаж инженерных сетей.
Новый детский сад строят при поддержке Правительства Подмосковья.