Глава Люберец проверил ход строительства детского сада

По словам главы Люберец, поскольку микрорайон густо заселен, горожане давно ждут новый сад для детей. Дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп, 2 из которых — это ясли для самых маленьких. В новом саду предусмотрены спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, столовая, отдельная комната для занятий с педагогом-логопедом и игровые для ребят.

Планируется, что садик построят к середине 2024 года. В данный момент рабочие прокладывают электричество и тепловые сети, налаживают канализацию и водоснабжение здания дошкольного учреждения, проводят монтаж инженерных сетей.

Новый детский сад строят при поддержке Правительства Подмосковья.