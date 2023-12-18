Глава Люберец проверил исполнение поручений, данных управляющей компании

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями четвертого дома по Шоссейной улице проверил, как управляющая компания выполнила данные ранее поручения.

До этого горожане жаловались на то, что в МКД некачественно выполнили ремонт. Как рассказал глава городского округа Люберцы, управляющая компания после этого заменила мусоропроводы, специалисты перекрасили дверцы лифтов и отремонтировали помещения в подвале. Также сотрудники УК регулярно проводят дератизацию и дезинфекцию.

Помимо этого, отметил Владимир Волков, представители управляющий компании привели в порядок и контейнерные площадки около дома. Сейчас осталось поработать лишь над несколькими незначительными замечаниями, которые высказали жители дома.

Владимир Волков поблагодарил участников проверки со стороны горожан за неравнодушие к порядку на улицах и в домах муниципалитета.