Глава Люберец проверил здоровье в рамках диспансеризации в Центральной поликлинике

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков проверил здоровье в рамках диспансеризации в Центральной поликлинике. Последовать его примеру могут все жители муниципалитета.

Владимир Волков рассказал, что во всех отделениях Люберецкой областной больницы можно пройти чек-ап здоровья и проконсультироваться со специалистами в целях профилактики. А если врачи выявят отклонения от нормы или заболевание, то пациента направят на углубленное обследование. Такие меры могут выявить серьезные заболевания на ранних этапах и своевременно приступить к их лечению.

Напомним, что врачи рекомендуют проходить профилактические осмотры три раза в год людям от 18 до 39 лет и один раз в год тем, кто старше сорока. При визите в медицинское учреждение необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Помимо этого, жители Люберец могут сделать прививку от гриппа. Глава муниципалитета Владимир Волков также рекомендовал не игнорировать эту возможность.