Глава Люберец рассказал о зимних мероприятиях в муниципалитете

В подмосковных Люберцах в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» проведут свыше полутора тысяч различных мероприятий. Новостью поделился глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Так, более полутора сотен различных народных гуляний состоятся в городских парках. Например, планируется фестиваль «Люберецкая чудо-варежка 2023», в котором примут участие полсотни рукодельниц из Москвы и Московской области.

Владимир Волков напомнил о том, что в муниципалитете реализуется уникальный проект «Новогодний автобус». В нем уже прокатились две тысячи человек, в том числе и члены семей российских военных, которые участвуют в специальной военной операции.

Для любителей активного досуга в Люберцах организовали работу катков. Также на 3-е января запланировано представление на льду «Байки русской балалайки». Помимо этого, обустроены лыжные трассы общей протяженностью свыше трех десятков километров.

В планах и гуляния во дворах многоквартирных домов. Такие мероприятия состоятся на трех десятках адресах.