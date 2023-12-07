Глава Люберец вместе с военными принял участие в уроках мужества в школах Люберец

Глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с солдатами дивизии имени Дзержинского принял участие в уроке мужества для школьников. Мероприятия состоялись в четвертом лицее и техникуме имени Ю.А. Гагарина.

Уроки были посвящены Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9-го декабря. Как отметил Владимир Волков, в этот день традиционно отдают дань памяти тем, кто героически проявил себя, защищая Родину.

В рамках мероприятия российские солдаты поделились с ребятами историей своего подразделения. Так, учащиеся узнали о героях своей страны почти из первых уст. Школьники и студенты техникума не остались равнодушными и после мероприятия задавали много вопросов.

лава городского округа Люберцы поблагодарил командира дивизии имени Дзержинского за возможности провести подобное мероприятия для учащихся образовательных учреждений муниципалитета.

Сегодня, 7 декабря, бойцы дивизии имени Дзержинского провели уроки мужества в 19 школах и гагаринском техникуме городского округа Люберцы.