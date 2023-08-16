Глава Люберец вручил набор первоклассника мальчику из Томилино

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков лично передал набор первоклассника семье из поселка Томилино. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, будущий первоклассник Мирон получил рюкзак с анатомической спинкой, наполненный канцелярией, которая понадобится для учебы в школе. Также подарки к 1-му сентября получили его брат и сестра. Их вручили глава округа Волков вместе с начальником окружного управления социального развития № 3 Министерства соцразвития МО Викторией Балаховской.

Подобные наборы к началу учебного года получит еще ряд первоклашек из малообеспеченных семей из муниципалитета. Глава городского округа Люберцы также пожелал ребятам из томилинской семьи успешного учебного года. Владимир Волков напомнил детям, что они должны успеть набраться сил перед школой за оставшиеся две недели лета.