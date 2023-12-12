Глава Люберец вручил паспорта юным гражданам в День Конституции

В День Конституции РФ глава подмосковного городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с учащимися шестнадцатой гимназии обсудил роль Основного закона в истории страны и в современности.

Помимо этого, глава муниципалитета поздравил юных граждан России и вручил им паспорта. Встреча с учениками состоялась в день тридцатилетия Основного закона современной России в музее истории российского флага.

Как отметил глава Люберец, ребята разбираются в законах и правах, а также знают Конституцию и ее историю.

Вместе с паспортом юные граждане России получили экземпляр Конституции. Владимир Волков отметил, что подобный подарок повысит правовую грамотность ребят.

В завершении торжественного мероприятия глава муниципалитета пожелал школьникам добиться всех поставленных целей и прославлять поступками страну и округ.