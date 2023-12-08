Глава Люберец встретился со студентами столичных и подмосковных вузов

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел «встречу без галстуков» с учащимися нескольких высших учебных заведений Москвы и области.

Как признался руководитель муниципалитета, ребят очень интересовало, чем живут Люберцы. Владимиру Волкову было задано много вопросов и на каждый были даны исчерпывающие ответы.

Глава округа подробно остановился на проектах, которые реализуются в различных сферах. Это и улучшение транспортной доступности, и строительство новых школ, детских садов и поликлиник.

«Мы запускаем новые производства, на работу в которых привлекаем выпускников вузов. В образовательных учреждениях для молодых педагогов организована „Школа наставника“, — отметил Волков.

Глава Люберец наградил призеров турнира по компьютерной игре и пригласил студентов принять активное участие в городских новогодних мероприятиях.