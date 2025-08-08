Глава Луховиц оценил ход ремонта городской амбулатории

В Луховицах активно продолжается ремонт амбулатории «Северная» на улице Тимирязева. Проект находится на этапе реализации более чем на 50%.

Медицинское учреждение размещается на первом этаже жилого дома и представляет собой переоборудованные квартиры общей площадью 150 квадратных метров, дополненные входной группой. Ремонтные работы были начаты летом в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья» и по Народной программе партии «Единая Россия». За прошедшее время строительная бригада добилась значительного прогресса. Наиболее сложный этап модернизации уже позади.

«Электрика протянута на 100%. Плиточная отделка пола выполнена на 90%. Стены полностью облицованы плиткой. Установка СМЛ-панелей уже начата, стены зашпаклеваны, и сейчас они подготовлены под обои», – доложил руководитель работ Вадим Китайкин.

В настоящее время строители осуществляют финишную отделку помещений, устанавливают межкомнатные перегородки, производят монтаж слаботочных систем и электрических розеток, оснащенных USB-портами для зарядки. Следующим этапом станет ремонт и модернизация балкона, включающая остекление и утепление.

Ход выполнения работ был лично проверен главой округа Луховицы Сергеем Тимохиным и активистами проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Они отметили положительную динамику работ, но обратили внимание подрядчиков на необходимость устранения некоторых недочетов.

«Работа выполняется на хорошем уровне, видно, что подход качественный и основательный. Это действительно серьезный ремонт. Однако до завершения осталось еще два месяца, поэтому делать окончательные выводы пока рано. Мы обсудили текущее состояние дел. Имеются незначительные замечания – требуется добавить несколько розеток, предусмотреть телевизор на входе. Обсудили также перспективы дальнейшего развития этого проекта, так как у нас есть запас по времени», – отметил Сергей Тимохин.

На период приостановки работы амбулатории пациенты, прикрепленные к ней, получают необходимую медицинскую помощь в центральной поликлинике Луховиц, расположенной на улице Мира.

Согласно условиям контракта, завершение ремонта амбулатории «Северной» запланировано на октябрь, однако строители стремятся сдать объект раньше срока, в сентябре, благодаря опережению графика работ.