Зона выгорания: эксперт рассказал, почему выживут не амбициозные, а устойчивые коллективы

Более 80% российских сотрудников — а именно 83,7% — находятся сегодня в так называемой зоне терпимого напряжения. Звучит почти медицински, но суть тревожная: это не стабильность, а работа на пределе психических и физических ресурсов. Такие данные в интервью радио Sputnik привел директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов.

По его словам, происходит это из-за того, что бизнес повсеместно оптимизирует издержки. Нагрузка растет, штат не расширяется, плюс копится неопределенность. Люди внешне не взрываются и не увольняются толпами — наоборот, они адаптируются. Но как? Через снижение собственных ожиданий. Они перестают ждать от компании того, что она дать не может. И вроде бы все ровно, а внутри — утечка энергии и потеря способности долгосрочно планировать. Тузов называет это «тихим кризисом».

Эксперт подчеркнул, что самые уязвимые в этой картине — миллениалы, поколение Y (1985–2000 годы рождения), и особенно женщины среди них. А вот неожиданный островок устойчивости — поколения BB (1944–1967) и X (1968–1984). Именно они сегодня становятся ядром, на котором держится бизнес. Не формальные процессы, не KPI, а живые люди, привыкшие держаться друг за друга, а не за штатное расписание.

По его мнению, попытка управлять выгорающей на 84% командой через ужесточение регламентов и контроль — путь в никуда, разрушительный для компании. Выживут не самые амбициозные проекты с громкими целями, а самые устойчивые коллективы. А устойчивость сегодня рождается там, где налажен локальный микроклимат и работает прямое наставничество старших поколений. Тех самых, кто помнит жизнь без «зеленых» ипотек и бесконечной турбулентности.

