Глава Луховиц проконтролировал процесс довыборов окружного депутата

В муниципальном округе Луховицы с 12 сентября стартовали трехдневные довыборы депутата в окружной Совет. Голосование, рассчитанное на три дня, проходит на четырех избирательных участках.

В первый день выборов глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин совершил обход всех избирательных пунктов. Он пообщался с руководителями и сотрудниками участковых комиссий, а также с наблюдателями. Все присутствующие констатировали, что довыборы проходят в установленном порядке и без каких-либо происшествий.

Сергей Тимохин обратился к избирателям с призывом активно участвовать в голосовании.

«Жителям необходимо проявлять инициативу и вовлеченность в процессе выборов, осознавая значимость каждого проголосовавшего и его потенциальный решающий вклад. На данный момент территория остается без представительства, поскольку предыдущий депутат сложил свои полномочия. Необходимо воспользоваться своим правом, выразить гражданскую позицию и проголосовать за кандидата, которого избиратель считает достойным представлять его интересы в луховицком Совете депутатов. В округе представлено пять претендентов, поэтому у жителей есть возможность сделать осознанный выбор», – сказал Сергей Тимохин.

Довыборы проводятся по одномандатному избирательному округу №4, в состав которого входят населенные пункты, ранее относившиеся к сельскому поселению Астаповскому. К ним относятся Матыра, Городна, Астапово, Берхино, Асошники и другие. Также в округ включены и части городской территории – микрорайоны Молодежный-1 и Молодежный-3, улицы Луговая и Полевая, многоквартирные дома, расположенные на Учебном переулке и по улице Пушкина.

Наибольшее количество избирателей – 2250 – зарегистрировано по участку №1372, который функционирует в здании бывшего Лицея.

«Процесс голосования проходит без каких-либо осложнений, в обычном режиме. Погодные условия благоприятные, что способствует вовлечению людей в процесс. Первыми проголосовали пожилые люди, а молодежь начала активно посещать участок после обеда», – отметила председатель участковой избирательной комиссии №1372 Любовь Ерасова.

За организацией голосования на избирательных участках следят сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии, а также наблюдатели от кандидатов. Все они следят за соблюдением принципов открытости, честности и законности избирательного процесса. Голосование будет продолжаться до 20:00 воскресенья.