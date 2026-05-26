Служба в БПЛА не помешала студентам из Тульской области учиться и быть на связи

Пока в зоне СВО идет напряженная боевая учеба и дроны уходят в небо, связь с мирной жизнью работает — и работает надежно. Для студентов, заключивших контракт с Минобороны и служащих в подразделениях беспилотных систем группировки войск «Запад», организовали телемост. Соединили передовую с Тульской областью. По ту сторону экрана — родители, друзья, преподаватели. Те, кто ждет. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Участие приняли несколько операторов БПЛА. Алексей Новиков и Егор Хлапов из отдельного батальона беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии. Сергей Козлов и Максим Аскретков из дивизиона противодействия БПЛА 202-й зенитно-ракетной бригады. Их объединяет не только служба в высокотехнологичном роде войск, но и студенчество — все они учатся в Ефремовском химико-технологическом техникуме. Добровольно выбрали контракт, и теперь их будни — это сборка, доработка и практическое применение беспилотников.

Но даже при таком плотном графике ребята смогли увидеть родные лица. Преподаватели пожелали успехов в военной профессии. Родные и друзья честно сказали: гордятся осознанным выбором. Сами военнослужащие признались: такая встреча придает сил и напоминает, ради чего они здесь.

Командиры подчеркивают: поддержка близких и живая связь с учебными заведениями — не второстепенная история, а важная часть сопровождения молодых контрактников. Потому что эти ребята не просто выполняют боевые задачи. Они учатся самостоятельности, ответственности — и настоящему братству. И параллельно, дистанционно, продолжают осваивать гражданские специальности. Чтобы после службы вернуться домой не с пустыми руками, а с новыми знаниями и опытом.

Такие телемосты — лучшее доказательство того, что служить можно осознанно. Оставаясь на связи с домом, не рвя нити с учебой, и продолжая путь к диплому. По всей стране студенты вузов, техникумов и колледжей ежедневно подают заявления для службы в войсках беспилотных систем. И каждый такой разговор через экран — не просто встреча, а еще один аргумент: дом там, где ждут. И служба ему не помеха.

