Цвет мочи как диагноз: эксперт предупредила — красный оттенок может быть симптомом рака

Привыкли не обращать внимания на цвет жидкости в унитазе? Зря. Доцент Пироговского университета Наталья Соколова предупредила: оттенок мочи может быть ранним сигналом смертельно опасных болезней — от поражения печени до рака мочевого пузыря. И чем быстрее вы заметите перемены, тем выше шанс спастись. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эксперт по лабораторной диагностике Наталья Соколова объяснила: в норме моча соломенно-желтая. Если она стала темно-желтой — скорее всего, организм обезвожен. Пейте больше воды. Но если цвет напоминает темное пиво — это тревожный звоночек. Такое бывает при заболеваниях печени: гепатите, циррозе. Орган не справляется с переработкой билирубина, и пигменты выходят с мочой.

Самый опасный сигнал — красная или бурая моча. Это значит, внутри есть кровь. Соколова прямо заявила: «Красная или бурая моча — повод для немедленного обращения к врачу, ведь это один из главных симптомов рака мочевого пузыря». Не откладывайте визит к урологу. Чем раньше найдут опухоль, тем выше шанс на излечение.

Также специалистка обратила внимание на мутную мочу. Причина может быть в бактериях, солях, слизи или воспалении мочевыводящих путей. Анализ мочи может выявить повышенный белок (проблемы с почками) или глюкозу (сахарный диабет). Нитриты и лейкоцитарная эстераза помогают диагностировать инфекции.

