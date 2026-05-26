«Сувенир» на 250 тысяч: француженка набрала 40 кг песка на Сардинии и попала на штраф

Любительница морских сувениров из Франции решила вывезти с итальянского острова Сардиния частичку рая — а именно 40 килограммов песка, гальки и ракушек. На пароме ее встретила таможня. Теперь пенсионерке грозит штраф до 250 тысяч рублей, а ее «драгоценности» отправятся обратно на пляж. Об этом сообщает Lenta.ru.

69-летняя женщина собралась уплыть из порта Порто-Торрес в Тулон. С собой у нее были не только чемоданы, но и несколько увесистых пакетов с песком и камнями. Оказалось, что она набрала их на пляже Ле-Салин у коммуны Стинтино. Песок, кстати, там белоснежный и мелкий — фирменная фишка Сардинии. Вот только региональным законом от 2017 года вывоз пляжных материалов строго запрещен.

Женщина заявила, что не знала о запрете. Но таможню это не тронуло. Теперь ей грозит штраф от 500 до 3000 евро — по нынешнему курсу до 250 тысяч рублей. А 40 килограммов «конфиската» в ближайшие дни вернут на пляж. Проблема, к слову, на Сардинии стоит остро. Каждый год туристы уносят тонны песка и камней, разрушая береговую линию. Ради красоты и ради хайпа.

