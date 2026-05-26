35 дней отдыха: HR-эксперт пояснила, почему это социально тепло, но экономически утопично

В Госдуме задумались: а не сделать ли ежегодный отпуск для россиян подлиннее — например, увеличить стандартные 28 дней до 35. Идея на первый взгляд щедрая, и депутаты ее аргументируют просто: так мы компенсируем хотя бы четыре выходных, которые по закону «съедаются» из отпускного периода. Плюс — борьба с профессиональным выгоранием, полноценное восстановление сил и, как следствие, более высокая работоспособность после отдыха. HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с « Вечерней Москвой » подтверждает: для самих работников предложение действительно звучит позитивно.

По ее словам, это особенно на фоне статистики, где 43% россиян признаются, что работают даже во время отпуска. Лишние дни на реальный отдых выглядят не просто приятным бонусом, а почти необходимой мерой. К тому же авторы инициативы делают ставку на нематериальный фактор — меньше выгорания, выше лояльность. Но как только спускаешься с небес на землю, начинаются проблемы. Главная из них — деньги и кадры. Дополнительные отпускные дни — это дополнительные расходы работодателя. Кто-то заложит их в себестоимость, а значит, в конечном счете заплатит потребитель через рост цен. Но есть и другая, возможно, еще более острая проблема — дефицит сотрудников. Увеличение отпуска на неделю в масштабах страны потребует дополнительного притока в экономику около 1,45 млн работников. В нынешних условиях, когда кадровый голод и так зашкаливает, взять их просто неоткуда.

Эксперт пояснила, что тогда остается компаниям: либо нанимать временный персонал — дорого и сложно, либо перегружать тех, кто не в отпуске, сводя на нет весь эффект от борьбы с выгоранием. Особенно тяжело придется малому и среднему бизнесу, где каждый человек на счету. Там дополнительные издержки на замещение и рост фонда оплаты труда могут всерьез подкосить устойчивость. По поводу того, кто будет оплачивать эти семь дополнительных дней, есть два сценария. Платит работодатель — растут цены. Платит государство — тогда придется субсидировать рост зарплатных налогов и выплат, а желающих это делать пока не видно. В любом случае, все издержки в итоге ложатся на бизнес, а через него — на кошелек потребителя.

По ее мнению, инициатива социально направленная, теплая и человечная, но экономически — крайне спорная. Плюс пять дней отпуска, но с вероятным отсроченным минусом в виде инфляции, снижения производительности и дополнительной головной боли для предпринимателей. Без параллельных мер по росту производительности труда такое увеличение выглядит утопично.

