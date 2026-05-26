Проверьте мясо пальцем: врач назвала четыре сигнала тревоги при выборе продукта

Определить мясо не первой свежести можно без всяких лабораторий — достаточно внимательно посмотреть, потрогать и понюхать. Об этом NEWS.ru рассказала врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, первый сигнал тревоги — запах. Если от куска исходит что-то неприятное, даже слегка, — доверия ему уже нет. Второй — текстура: свежее мясо должно быть слегка влажным, но не липким. Липкость, будто продукт покрыт тонким слоем клея, — плохой знак. Третий сигнал — цвет. Изменение оттенка, особенно в сторону серого, тусклого или зеленоватого, говорит само за себя. И четвертый — упругость. Надавите пальцем: в хорошем мясе ямка быстро выравнивается. Если остается вмятина — перед вами товар, который уже начал терять структуру.

Чернышова дает простой и жесткий совет: лучше замариновать мясо самостоятельно, купив качественный свежий кусок в надежном месте. А вот обочины дорог, случайные палатки и торговцы «с рук» — зона абсолютного риска. Санитарный контроль там никто не гарантирует, а экономия в итоге может выйти боком. В крупных сетях хотя бы есть система проверок, и это уже огромная разница.

