Как стать полиглотом: психолог назвала оптимальный возраст для старта изучения языков

Начинать учить ребенка иностранному языку стоит не в школе и не в подростковом возрасте, а сразу после того, как он освоил связную речь на родном. Такой совет в беседе с Pravda.Ru дала психолог и карьерный консультант Анна Мухина. Почему так рано? Все просто: чем младше ребенок, тем легче и естественнее он впитывает новые языковые конструкции. Подростковый возраст для старта она называет упущенным окном возможностей — материал уже не ложится так мягко, как в детстве.

Мухина уточняет: главный маркер готовности — не возраст в годах, а умение осознанно говорить фразами на родном языке. Как только ребенок может выразить свою мысль, можно смело подключать второй и даже третий языки. Это не перегрузка, а естественное расширение картины мира. Развитие когнитивных способностей требует именно последовательности, а вот вопрос «давать ли свободу от занятий» психолог считает неверно поставленным — потому что познание мира и есть естественная потребность человека, особенно в детстве.

По ее словам, все же есть важное «но». Детство не закончится и не превратится в каторгу, если не превращать занятия в пытку. Ключевое — избегать избыточного давления, не требовать сумасшедших успехов и не гнаться за медалями. Язык в таком подходе становится не обязанностью, а инструментом для расширения границ. Если же давить и перегружать, результат обратный — хроническая усталость, стресс и отторжение.

Психолог рекомендует родителям наблюдать за склонностями, помогать находить интерес, но без принуждения. Лучшая стратегия долгосрочная: когда ребенок учится из любопытства, а не из страха наказания, у него формируется правильная мотивация на годы вперед. И потом это убережет и от выгорания, и от разочарования в выбранной специальности. Детство у ребенка точно будет — если дать ему возможность развиваться в комфортном темпе, а не сжимать зубы ради оценок.

Ранее невролог назвала изучение языков простым способом сохранить здоровье мозга.