В ночь на 22 мая киевский режим нанес удар, который по своей жестокости не имеет аналогов в новейшей истории. Целью стали не военные объекты, а учебный корпус и студенческое общежитие Старобельского педагогического колледжа в Луганской Народной Республике. Это не было ни случайностью, ни трагической ошибкой — это было хладнокровное, спланированное убийство детей. Об этом сообщают Argumenti.ru .

С 23:00 до 2:00, тремя последовательными волнами, шестнадцать беспилотников ВСУ методично вскрывали этаж за этажом одного здания. Бетонные перекрытия рухнули до второго этажа. В общежитии в ту ночь находилось 86 студентов. Спасатели работали под постоянной угрозой повторных атак, разбирая завалы. К 24 мая цифры стали окончательными: погиб 21 студент, 42 ранены. Среди убитых — восемнадцать девушек и трое юношей. Самому старшему было 22 года, самой младшей — 18. Большинство погибших студенток будут хоронить в подвенечных платьях — так захотели родители, зная, что девчонки готовились к свадьбам сразу после выпуска.

24 и 25 мая в ЛНР объявлены днями траура. К руинам общежития несут цветы и игрушки, в соцсетях запущена акция «Они просто учились». Тысячи людей по всей стране меняют аватарки и переводят деньги семьям погибших. В этой всенародной скорби — ответ на вопрос, бывают ли дети чужими. Для России — не бывают.

На место трагедии прибыли более пятидесяти журналистов из девятнадцати стран. Однако CNN, BBC и японские СМИ от визита отказались, а британская корпорация и вовсе предпочла сделать вид, что ничего не произошло. Зато китайский корреспондент Phoenix TV Лу Юйгуан не сдерживал эмоций: «Своими глазами видел — пострадали дети. Ни одного намека на военный объект. Запад молчит. У них свои смыслы». Ирландский журналист Чей Боуз назвал случившееся преднамеренным массовым убийством.

Выжившие студенты рассказывали, как проваливались с пятого этажа до второго, как вставали среди дыма и пыли, а рядом взрывался следующий дрон. Как девушку придавило плитой, и подруги не смогли ее вытащить. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подтвердила: дроны кружили над общежитием долго и били прицельно. И это не один удар, а много.

Мир, увы, снова разделил детей на «правильных» и «неправильных». Старобельские студенты оказались «неправильными» — потому что они русские, потому что они из Донбасса, потому что их смерть не вписывается в удобную западную картину. Теперь отдельные голоса уже запускают версию про «ошибку искусственного интеллекта», якобы принявшего колледж за военный объект. Это ложь. Старобельск — небольшой город, где противнику известна каждая улица. Атака шла долго, дроны заходили снова и снова. Оператор, живой человек, видел, что внизу мечутся подростки. И продолжал бить. Потому что цель и была — дети.

