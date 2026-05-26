Инфляция в Рязанской области превысила среднероссийскую

В апреле 2026 года цены в Рязанской области если и шелохнулись, то так слабо, что официально их признали стабильными — месяц к месяцу ноль процентов. Но если отмотать на год назад, картина иная: годовая инфляция в регионе разогналась до 6,70%. Это заметно выше, чем в среднем по России, где тот же показатель снизился до 5,58%. Об этом сообщает издание 7info .

Главный драйвер роста за последние 12 месяцев — услуги. Они подорожали быстрее всего. А вот если сравнивать апрель с мартом, картина пестрая: продукты, наоборот, подешевели, непродовольственные товары слегка прибавили, но в целом за год и еда, и промтовары выросли в цене меньше, чем вся потребительская корзина целиком. С поправкой на сезонность цены в апреле почти не изменились — после мартовского рывка наступило затишье. Эксперты называют две основные причины: окрепший рубль, который притормозил подорожание импорта, и избыток продуктов на складах — запасы готовой продукции позволили насытить рынок без взвинчивания цен.

По стране в целом инфляция тоже замедляется. Месячный прирост заметно снизился по сравнению с мартом, особенно в сегментах, подверженных разовым скачкам. При этом товары и услуги, которые зависят от устойчивого спроса, дорожали скромно — примерно на 4% в годовом выражении. Банк России продолжает гнуть свою линию: жесткая денежно-кредитная политика остается в силе, цель — опустить годовую инфляцию до целевых 4%. В Рязанской области до этой планки пока далековато.

