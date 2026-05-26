«Ледник Судного дня» тает: климатолог рассказал, представляет ли это реальную угрозу для Санкт-Петербурга

В Антарктиде происходят процессы, которые даже у далеких от науки людей вызывают мурашки: знаменитый ледник Туэйтса, прозванный «ледником Судного дня», стремительно разрушается. Если он начнет всерьез таять, уровень Мирового океана может подняться настолько, что под угрозой окажутся прибрежные территории по всему миру. В России в зоне риска называют Санкт-Петербург, побережье Балтики и Западную Сибирь. Ждать ли петербуржцам большой воды? « Вечерняя Москва » спросила у климатолога Андрея Киселева из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Специалист успокаивает: катастрофа случится не завтра. За ледником наблюдают давно, и паника тут действительно немного преувеличена. Да, деградация идет, да, уровень воды потихоньку растет. Но повышается он не только за счет Туэйтса — свою лепту вносит и тепловое расширение верхних слоев океана (вода при нагреве занимает больший объем). Для справки: в XX веке уровень поднялся на 17 сантиметров. В нынешнем столетии, по нынешним прогнозам, прибавка составит от 40 сантиметров до метра. Не три метра, как иногда пугают в интернете.

Что касается Петербурга — города на болотах, который и так страдает от наводнений. Его защищает дамба. Она, по словам Киселева, исключает прямое затопление города. Другое дело — незащищенная прибрежная зона. Вот она действительно под угрозой, особенно при наложении штормов и нагонов воды. Но опять же: «ледник Судного дня» — это история не про «завтра утонем». Чтобы растаял огромный массив льда, даже при самых теплых сценариях нужно очень много времени. Так что воспринимать угрозу как сиюсекундную не стоит.

По его мнению, бить в колокола и срочно продавать квартиру в Петербурге не нужно. Но проблема существует — и она долгосрочная. Ледник будет «таять долго и упорно», уровень океана — ползти вверх. Городам вроде Петербурга придется укреплять защитные сооружения и думать о будущем, которое наступит не через год, но через десятилетия вполне может стать реальным вызовом.

Ранее географ предупредила о затоплении Западной Сибири и подъёме океана на три метра.