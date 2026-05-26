Отпуск продолжительностью 35 дней: в Госдуме оценили идею увеличения отпуска для россиян

Депутаты предлагают увеличить отпуск до 35 дней, но глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru ставит вопрос ребром: кто за это заплатит? Сам он — «за», чтобы граждане больше отдыхали и меньше работали. Но в реальности, напоминает Нилов, дополнительные дни чьего-то отсутствия нужно чем-то компенсировать. Либо деньгами, либо технологиями. И если не найти работающий механизм, последствия ударят по экономике.

По его словам, сейчас 28 дней — это минимальный оплачиваемый отпуск. Больше положено только «вредникам», северянам и госслужащим. Увеличить норму для всех — значит, создать дыру в рабочих часах, которую кто-то должен закрывать. Переложить все на работодателей? Тогда вырастут издержки, за которыми последуют либо сокращения, либо рост цен, либо и то и другое. За счет бюджета или фонда зарплаты — тоже вариант, но там деньги не бесконечные.

Нилов честно говорит: идеальной была бы технологичная компенсация — автоматизация, роботизация, повышение производительности. Чтобы человека не было на рабочем месте, а дело стоять не переставало. Но это требует времени, инвестиций и готовности бизнеса. Пока же инициатива о дополнительных выходных, по сути, упирается в простой вопрос: «Доброе дело, но кто платит?». Без внятного ответа на него красивая история про заботу о людях рискует обернуться неприятными сюрпризами для кошельков тех же самых людей.

Ранее HR-эксперт Лоикова заявила, что инициатива об удлинении отпуска экономически спорна.