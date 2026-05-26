NEWS.ru: две трети россиян в старом фонде живут в тревоге из-за износа коммуникаций

В старых домах по-настоящему безопасно себя чувствуют лишь 28% жителей. Остальные — а это две трети опрошенных — постоянно испытывают тревогу. И дело не в том, что регулярно случаются аварии (хотя и они бывают), а в хроническом ощущении ненадежности. Изношенные инженерные системы, дышащая на ладан проводка, пожарная безопасность, которая остается лишь строчкой в памятке, — все это создает фоновый стресс, с которым люди живут годами.

Как рассказал NEWS.ru председатель правления ГК «Паритет Девелопмент» Павел Галкин, 6% респондентов и вовсе признались: их покой нарушает не просто тревога, а вполне реальный страх — из-за ветхости конструкций, регулярных прорывов и неблагополучной обстановки как внутри дома, так и в районе. Цифра небольшая, но за ней стоят люди, которые каждую ночь засыпают с мыслью, не рухнет ли потолок.

Эксперт раскрыл, что нужно таким домам в первую очередь. 38% опрошенных говорят: трубы, электрика, коммуникации, 32% считают, что необходим более частый капремонт. Причем не «косметика», а настоящий, глубинный. И почти столько же — треть — озабочены тем, что снаружи: хочется света во дворе, нормальных парковок, современных детских площадок, а не ржавых качелей.

По его словам, почти половина жителей старого фонда (48%) мечтают уехать в новостройки. Еще треть готова остаться — но при одном условии: если все проблемы разом решат. Оставшаяся четверть занимает прагматичную позицию: для них важнее район и бюджет, а год постройки дома стоит на втором месте. То есть они не против старого фонда, но в адекватном состоянии и в хорошем месте. Проблема в том, что сочетание «старый дом — хорошее состояние» встречается нечасто.

