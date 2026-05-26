Наряды на выпускной: стилист посоветовала выпускницам уйти от пастели к кислотным акцентам

Выпускной вечер для нынешних одиннадцатиклассниц — это не просто школьный банкет, а личный выход на красную ковровую дорожку. Такую аналогию в беседе с радио Sputnik провела стилист Регина Казыханова. Девушка в этот вечер хочет чувствовать себя звездой, ловить на себе взгляды и — главное — заявить о своем характере через образ.

По ее словам, в 2026 году в моде уход от пастельной нежности в сторону ярких, смелых цветов. Возможны даже кислотные акценты. Что касается фасонов, то классическому «одному платью» стилисты предпочитают комплекты. Например, пышный низ с лаконичным верхом или, наоборот, объемный рукав и узкая юбка-карандаш. Такие решения позволяют обыграть особенности фигуры и подчеркнуть достоинства, а не прятать их. В тренде также нарочито увеличенные рукава, многослойные юбки и мерцающие шифоновые силуэты — почти невесомые, но при каждом движении притягивающие свет.

Стилист добавила, что аксессуары работают по принципу «или-или». Если наряд сам по себе акцентный, то украшения должны растворяться в образе, не перетягивая одеяло. Если же платье скромное и лаконичное — смело добавляйте яркие детали. А вот с прической и макияжем совет противоположный: никакой излишней объемности и броскости. Укладки и мейкап сейчас выбирают максимально естественные, чтобы за всей этой красотой была видна сама девушка, а не «скульптурная композиция» на голове. Индивидуальность — вот главный аксессуар сезона.

Ранее сообщалось, что выпускной 11-го класса обходится родителям в Карелии минимум в 20–23 тыс. руб.