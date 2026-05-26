Рязанские тепломагистрали ждет масштабное обновление этим летом

В Рязани этим летом взялись за теплосети всерьез — в планах обновить порядка 10 километров квартальных тепломагистралей. Работы идут сразу на нескольких фронтах, и чиновники лично проверяют, как движется процесс. Об этом сообщает издание 7info .

Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации города Павел Морковин на днях осмотрел участок на Садовой — от Есенина до Вознесенской. Там новый трубопровод уже смонтирован на 70%. Параллельно готовят следующий отрезок — от Вознесенской до Свободы: сейчас очищают лотки и демонтируют старье.

Земляные работы стартовали также в районе улицы и площади Попова — туда уже завозят материалы для капремонта основной магистрали. Не забыли и про котельную на Новоселов, 53а: участок сети, который от нее питается, тоже готовят к серьезному обновлению. В списке адресов на этот сезон — улицы Старая Дубрава, Баженова, Урицкого и Зубкова. Если все пойдет по графику, к осени рязанцы должны получить меньше порывов, больше тепла и без традиционных «сюрпризов» при первом же включении отопления.

Ранее россиянам рассказали, как пережить отключения горячей воды.