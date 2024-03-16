Глава Луховиц Сергей Тимохин о выборах президента России: «они всегда были важным событием»

Глава городского округа Луховицы, секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин вместе с женой проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №1369 в здании Луховицкой школы №1.

«Выборы всегда были значимым событием. Но в современных реалиях по-особенному важно прийти и проголосовать, выразить мнение. Важен голос каждого, ведь от нашего выбора зависит будущее страны. Поэтому, пользуясь случаем, луховичан, приглашаю прийти на выборы 16 или 17 марта», – отметил Сергей Тимохин.

Он отметил, что на его избирательном участке свои голоса отдавали не только представители старшего поколения, но и молодые люди. По его словам, эти люди «проявляют активность и неравнодушно относятся к родной стране».

В муниципалитете работают 44 избирательных участках. Напомним, что голосование будет длиться еще два дня — 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.