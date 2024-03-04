Глава Луховиц Сергей Тимохин рассказал о развитии в сфере здравоохранения в 2023

Медики городского округа Луховицы заслушали отчет главы о развитии здравоохранения в прошлом году и предстоящих задачах.

Главным событием прошлого года стал ремонт рентген-кабинета в центральной поликлинике Луховицкой больницы.

«Теперь он на первом этаже. Кабинет оснащен современным рентген-аппаратом. У этого оборудования много преимуществ по сравнению с устаревшей аналоговой техникой, он выдает медицинские изображения в короткие сроки и в «цифре», с большим разрешением», – рассказал Сергей Тимохин.

Среди положительных решений в сфере здравоохранения также отмечены поставка нового медицинского оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских учреждениях. В перспективе предполагается ремонт 6 учреждений здравоохранения в сельской местности.

В целом, вопросу развития в сфере здравоохранения уделяется большое внимание на территории всей Московской области и вообще в стране. Известно, что в работе врачей уже используется система Искусственного интеллекта, что значительно высвобождает время на осмотр и консультации пациентов.