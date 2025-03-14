Глава Луховиц Тимохин представил жителям отчет о работе за 2024 год

Глава округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин рассказал жителям о выполненных работах в 2024 году и о планах на 2025.

Мероприятие прошло в Доме культуры «Старт». Глава затронул в отчете различные актуальные темы — ремонт дорог, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, поддержку участников СВО, развитие здравоохранения, благоустройство и работу над Народной программой «Единой России». Слушателями стали жители округа, представители общественных организаций, коллективы предприятий и учреждений.

Глава Сергей Тимохин отметил, что в условиях некоторых трудностей экономика муниципалитета все равно показала рост. Это позволило Луховицам активно участвовать в реализации президентских национальных проектов и государственных программах Московской области. Также округ смог решать наказы, вошедшие в Народную программу «Единой России».

На территории округа установили 12 детских площадок, провели модернизацию Аллеи Славы и нижней части парка имени Воробьева. Удалось также улучшить сферу здравоохранения. В настоящее время в рамках Народной программы «Единой России» специалисты проводят капитальный ремонт терапевтического корпуса Луховицкой больницы. Планируется, что объект будет готов к концу 2025 года.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

«В Луховицах отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты в Городне и Павловском, амбулатория в Астапово. В лабораторию больницы поступило оборудование для проведения широкого спектра исследований, в стоматологию — 4 современные медицинские установки, в Белоомутскую больницу — 11 функциональных кроватей с дистанционным пультом управления. Автопарк службы неотложной помощи пополнили 3 автомобиля», — сказал Сергей Тимохин.

Стартует работа по обновлению девяти котельных. Кроме того, специалисты модернизируют два водозаборных узла. В преддверии 1 сентября в школе № 2, школе-интернате в Белоомуте и школе во Фруктовой завершится капитальный ремонт. До конца года будет выполнена реконструкция стадиона «Спартак». Работы проводят при поддержке правительства Московской области и по Народной программе «Единой России».

«На стадионе появится трибуна на 1500 человек. Она будет крытой, так что болельщикам, которые придут смотреть на „Спартак“ мотогонки на льду или соревнования по другим видам спорта, осадки не грозят. Под ней строители оборудуют административные офисы, спортивные и тренажерные залы, раздевалки, санузлы. Футбольное поле будет с искусственным покрытием. Еще проект предусматривает парковку, универсальную спортплощадку и шумозащитный экран, чтобы рев моторов мотоциклов и возгласы болельщиков не мешали жителям», — отметил Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Луховицы ]

Глава рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и их родных. Данная тема занимает приоритетное место для представителей администрации и партийцев.

«Представители „Единой России“ и молодогвардейцы направили уже свыше 460 тонн гумпомощи. Сбор не прекращаем ни на день. Спасибо каждому, кто вносит вклад в приближение Победы. Депутаты и волонтеры из „Единой России“ систематически помогают родным и близким участников СВО, решают их бытовые вопросы. Регулярно навещаем семьи, спрашиваем, чем помочь, поздравляем с праздниками. За год выполнили свыше 100 „добрых дел“ по просьбам и обращениям родных военнослужащих», — сообщил Сергей Тимохин.

В завершение прошло торжественное награждение горожан. Сергей Тимохин вручил поздравительные адресы за подписью губернатора Московской области Андрея Воробьева юбилярам из сферы образования: учителю начальных классов Луховицкой школы № 2 Ольге Зацепиной, учителю начальных классов Луховицкой школы № 9 Татьяне Лихачевой и учителю истории Дединовской школы-интерната Сергею Кочеткову.