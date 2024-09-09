Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку с автографом Жуниора

Министр Мауру Виейра передал главе российского внешнеполитического ведомства подарок с подписью суперзвезды в мире спорта. Об этом сообщил РБК.

Во время встречи министр иностранных дел Бразилии сделал необычный подарок своему российскому коллеге. Мауру Виейра передал Сергею Лаврову футболку с автографом Винисиуса Жуниора, одного из самых талантливых молодых футболистов Бразилии и нападающего клуба «Реал Мадрид».

Министр иностранных дел России выразил благодарность и отметил, что Жуниор является одним из его самых любимых футболистов.

Игрок сборной Бразилии 24-летний Винисиус Жуниор в прошлом сезоне забил 24 гола, продемонстрировав свою скорость и мастерство ведения мяча.

Ранее Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Эр-Рияде.