Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Эр-Рияде
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Сергей Лавров, министр иностранных дел России, провел встречу в Эр-Рияде с Фейсалом бен Фарханом, главой Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, а также с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви, сообщило РИА Новости.
«Развитие отношений со странами (Персидского) залива является важным приоритетом для нас как в сфере экономики, технологий и торговли», — сказал чиновник.
Министр выделил, что взаимодействие между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) остается актуальным форматом, позволяющим рассмотреть важнейшие вопросы.
В свою очередь, аль-Будейви выразил желание обсудить с Лавровым ряд тем, включая способы, которыми ССАГПЗ и Россия могли бы углубить свои связи.
ССАГПЗ включает в себя такие страны, как Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.
Лавров прибыл в Эр-Рияд 8 сентября для участия в заседании в рамках формата РФ — ССАГПЗ.
Ранее сообщалось, что Шольц намерен заключить новые Минские соглашения с Россией.