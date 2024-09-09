Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, провел встречу в Эр-Рияде с Фейсалом бен Фарханом, главой Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, а также с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви, сообщило РИА Новости.

«Развитие отношений со странами (Персидского) залива является важным приоритетом для нас как в сфере экономики, технологий и торговли», — сказал чиновник.

Министр выделил, что взаимодействие между Россией и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) остается актуальным форматом, позволяющим рассмотреть важнейшие вопросы.

В свою очередь, аль-Будейви выразил желание обсудить с Лавровым ряд тем, включая способы, которыми ССАГПЗ и Россия могли бы углубить свои связи.

ССАГПЗ включает в себя такие страны, как Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Лавров прибыл в Эр-Рияд 8 сентября для участия в заседании в рамках формата РФ — ССАГПЗ.

Ранее сообщалось, что Шольц намерен заключить новые Минские соглашения с Россией.