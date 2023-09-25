Глава МИД Финляндии признала, что санкции Запада наносят вред обычным людям в России

Она заявила, что простые россияне должны также ощутить тяжесть последствий и осознать, что за ведение войны надо платить.

Элина Валтонен считает, что у ее страны нет никакого выбора. Рестрикции в отношении РФ должны показать и российскому народу, и простым гражданам, что за украинский конфликт необходимо кому-то заплатить.

«Да, санкции действительно вредят обычным людям. Но я не думаю, что есть выбор. За ведение войны приходится платить», - подчеркнула она в своем интервью изданию The Washington Post.

Министр добавила, что крайне важно, чтобы Финляндия продемонстрировала свою позицию всем окружающим.