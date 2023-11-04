Глава МИД Хорватии чуть не поцеловал в губы коллегу из ФРГ Бербок на саммите ЕС

Как приводится в публикации, во время церемонии общего фотографирования министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман попытался поцеловать в губы свою коллегу из ФРГ, главу германского МИД Аннулену Бербок.

Вернее, он судя по всему, Грлич-Радман пытался поцеловать Бербок в щеку, но в этот момент политик резко развернулась к нему лицом, и поцелуй вышел практически в губы. Выйти из неловкой ситуации оба министра поспешили при помощи жеманных улыбок друг другу.

Как можно наблюдать на видео церемонии фотографирования, рядом с Бербок стоял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который, наблюдая происходящее, поморщился и пожал руками полы своего пиджака.

Сразу после инцидента ряд балканских СМИ, а также пользователи сети осудили поступок Грлич-Радмана, некоторые даже сочли все произошедшее сексуальным домогательством.