Глава МИД РФ поблагодарил Египет за вывоз россиян из Газы

Министры иностранных дел России и Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке во время российско-арабского форума.

Самех Шукри, глава МИД Египта, выступил за мирные переговоры Палестины и Израиля. Это поддержал и Сергей Лавров, который подчеркнул, что все должно быть проведено по всем нормам международного права. Как и многих, политиков волнует гуманитарная обстановка в секторе Газа и вывоз мирных жителей.

«Министры рассмотрели также проблематику урегулирования кризисов и конфликтов в Йемене, Ливии, Сирии и Ливане», — сообщается на сайте МИД РФ.

Интернет-издание «Ямал-Медиа» сообщает, что Лавров выразил признательность Египту, который оказал помощь в перевозке граждан России из потенциально опасной зоны, то есть Газы.

Россия и Египет планируют сохранять взаимовыгодные и крепкие отношения, а также взаимодействовать в политическом диалоге в БРИКС, ООН и других официальных структурах.