Глава МИД РФ поблагодарил Египет за вывоз россиян из Газы
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Министры иностранных дел России и Египта обсудили конфликт на Ближнем Востоке во время российско-арабского форума.
Самех Шукри, глава МИД Египта, выступил за мирные переговоры Палестины и Израиля. Это поддержал и Сергей Лавров, который подчеркнул, что все должно быть проведено по всем нормам международного права. Как и многих, политиков волнует гуманитарная обстановка в секторе Газа и вывоз мирных жителей.
«Министры рассмотрели также проблематику урегулирования кризисов и конфликтов в Йемене, Ливии, Сирии и Ливане», — сообщается на сайте МИД РФ.
Интернет-издание «Ямал-Медиа» сообщает, что Лавров выразил признательность Египту, который оказал помощь в перевозке граждан России из потенциально опасной зоны, то есть Газы.
Россия и Египет планируют сохранять взаимовыгодные и крепкие отношения, а также взаимодействовать в политическом диалоге в БРИКС, ООН и других официальных структурах.